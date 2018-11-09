İş yerine tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat firması sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı av tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi, sekreteri Revzan Akbulut (27) ise yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı

İş yerine tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
09 Kasım 2018 Cuma 14:43

Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye bağlı Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Mehmet Yamer'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda, vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Yamer, yaşamını yitirirken, sekreteri Revzan Akbulut ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbulut'u ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yamer'in cansız bedeni ise olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan aynı iş yerinin 1 hafta önce de kurşunlandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #saldırı #ölüm
Önceki Haber
İzmir'in tanınan ismi evinde intihar etti!
Sonraki Haber
Kocaoğlu'ndan sert sözler: Bu ne aymazlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.