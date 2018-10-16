İş yerlerine denetime giden mühendise, evinin önünde saldırı

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olarak birçok iş yerinde gıda ve hijyen denetimi yapan gıda mühendisi Mirati Haydar Dedeoğlu (35), Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Kafası ve kolundan yaralanan Dedeoğlu, 15 gün iş göremez raporu aldı. Saldırının nedeni ve saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, ortak basın açıklamasıyla olayı kınadı

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrol mühendisi, evli ve eşi 4 aylık hamile Mirati Haydar Dedeoğlu, 10 Ekim Çarşamba sabahı, Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Deliklitaş mevkisinde bulunan evinin önünde, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ambulansla hastaneye kaldırdılan Dedeoğlu'nun kafasına ve koluna dikiş atıldı. 1 gün sonra taburcu edilen Mirati Haydar Dedeoğlu'na, 15 gün iş göremez raporu verildi. Olayın ardından saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı ancak saldırganlara ulaşılamadı.

O ANLARI ANLATTI

İş yerlerinde gıda ürünleri ve hijyen denetimleri yaptıklarını belirten, görevi sırasında birçok kez tehdit edildiğini söyleyen Mirati Haydar Dedeoğlu, özellikle bir işletme sahibi tarafından çok ağır tehditler aldığını ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Dedeoğlu, evinin önündeyken kafasına sert şekilde vurulunca yere düştüğünü, saldırganların yüzünü göremediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevim, perakende üretim ve toplu tüketim yerlerini denetlemek. Gördüğümüz eksikler insan sağlığına çok fazla olumsuz etki etmeyecek haldeyse, işletmelere süre veriyoruz. Süre sonunda gerekli tedbirlerin yapılıp, yapılmadığı tespit ediliyor. Ona göre işlemler sürüyor. Asli görevimiz bu. Yakın bir zamanda bir işletmeden açık bir şekilde hem ben hem birlikte görev yaptığımız arkadaşım tehdit aldık. Bu insanların gözlerini bu kadar karartacağını düşünemedim. Olay, evimin önünde kapıdan çıktıktan sonra oldu. Pusu kurmuşlar. Olay anında ilk darbeyi kafama aldım. Kafama 9 dikiş atıldı. Elimde de 6 dikiş var. Bu yaralar onarılacak, geçecek ama bıraktığı psikolojik izler zor geçer gibi. Kafama gelen darbeden sonra tekrar vurmaya devam ettiler. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Farklı illerde de meslektaşlarım benzer olaylar yaşadı."

SALDIRI KINANDI

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen ortak basın açıklamasıyla saldırı kınandı. Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı, Muğla Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) Muğla İl Başkanı Adem Köseoğlu, Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (TARIM ORMAN-SEN) Muğla İl Başkanı Servet Emiroğlu, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (ORKAM-SEN) Muğla İl Başkanı Bahadır Tamer, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak bir araya gelerek saldırıya tepki gösterdi. Topluluk adına açıklamayı okuyan Bahadır Tamer, şöyle dedi:

"Görevi esnasında birçok defa tehdit edilen meslektaşımız, evinin önünde planlı olduğu çok açık olan bir saldırı sonucu ağır yaralanmış, kafasına ve koluna dikiş atılıp olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan saldırı tamamen kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak ve yaptığı görev nedeniyle kamu görevlisine zarar vermek maksatlıdır. Öncelikle meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor ve bundan sonraki hukuki süreçler sonuçlanıncaya kadar yanında olacağımızı bildirmek istiyoruz."