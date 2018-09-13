İşçi taşıyan kamyon uçurumdan yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
İlçeye bağlı Bahadır Mahallesi Kepez mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 SC 8060 plakalı tarım işçilerini taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi.
Kaza yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 10 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.