İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

Manisa Salihli'de fabrika çalışanlarını taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Kaza Manisa Salihli'de meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında Gökeyüp Mahallesi yakınlarında ilerleyen ve fabrika işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi.



Meydana gelen kazada işçilerden Ayşe Akyol hayatını kaybederken, 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Kazayı gören diğer sürücüler olayı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kamuran Çelik, Selma Erkul, Gönül Aydın ve Elif Demirkul'un sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



