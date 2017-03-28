İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 11 işçi yaralı

Manisa 'da işçileri taşıyan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 11 işçi yaralandı.



Sürücü alkollü araç kullanmış

Olay Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde meydana geldi. Salihli'den işçileri alan 49 yaşındaki Halil İbrahim Çanlı, aracı ile işçileri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya götürmek için yola çıktı.Ancak saat 23.00 sıralarında minibüs şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarpan minibüs son olarak da 10 metrelik şarampole yuvarlandı.Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralıların isimleri şöyle: Halit Göllü (23), Berna Boztaş (22), Feyzullah Göktaş (41), Alev Yıldız (28), Uğur Şahin (25), Barış Öner (26), Sinan Kurt (24), Halil Aksoy (26), Cem Akpınar (24), Halim Yüksel (20) ve Halil İbrahim Çanlı (49)Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan servis minibüsünü kullanan sürücünün kaza sonrası kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Sürücü Çanlı'nın aynı gün tehlikeli araç kullanmaktan hakkında şikayet olduğu ve yapılan kontrol sırasında 160 promil alkollü olduğu da belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.