İşçiye bayram yok karanfil var

Manisa'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı

İşçiye bayram yok karanfil var
01 Mayıs 2018 Salı 13:13

Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, "Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen'e teşekkür etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #işçi bayramı #karanfil
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