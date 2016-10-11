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    • İşe gitmek için kalkmayınca, öldüğü anlaşıldı

    Bodrum'da yaşayan 30 yaşındaki Kadir Topaloğulları, bu sabah evinde annesi tarafından ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Topaloğulları'na otopsi yapılmasına karar verildi

    11 Ekim 2016 Salı 13:54
    İşe gitmek için kalkmayınca, öldüğü anlaşıldı
    Konacık Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Kadir Topaloğulları, dün akşam geç saatlerde eve geldi. Bir süre sonra yatan Topaloğlu, sabah işe girmek için kalkmayınca annesi, uyandırmak amacıyla odasına girdi. Ancak oğlunun hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Topaloğulları'nın öldüğü tespit edildi. Haber verilmesiyle gelen polisin incelemesi sonrası, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Topaloğulları'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Arkadaşları, Topaloğulları'nın akşam eve alkollü döndüğünü söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bodrum, ölüm, Kadir Topaloğulları

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