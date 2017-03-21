İSKİ hızını alamadı, Manisa'ya bile fatura yolladı

Manisa 'da yaşamını yalnız sürdüren 80 yaşındaki Adın Atbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ ) Genel Müdürlüğü tarafından 5 Nisan son ödeme tarihli 183.93 liralık borç gönderildi. İstanbul'a hiç gitmediğini, gayrimenkulünün de olmadığını söyleyen Atbaş, İSKİ yetkililerine seslenerek, "Ev benimse nerdeyse bu evi verin bana, borcumu da ödeyeyim" diyerek tepki gösterdi.



"İSTANBUL'UN YOLUNU BİLMEM"

Manisa'da 3 ay önce eşini kaybeden Adın Atbaş, Şehzadeler İlçesi 2'inci Anafartalar Mahallesi'nde, bir Alman vatandaşı tarafından ölünceye kadar yaşaması için kendisine verilen evde yaşamını sürdürüyor. 3 ayda bir aldığı 719 liralık yaşlılık maaşı dışında bir geliri olmayan Atbaş, İSKİ Genel Müdürlüğü Avrupa 1'inci Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nca evine gönderilen borç ihtarnamesiyle şaşkına döndü. 6 Mart 2017'de gelen ve son ödeme tarihi 5 Nisan 2017 olan 183.93 liralık borcu ödememesi halinde icraya verileceğini öğrenen Atbaş, tepki göstererek kendisini borçlandıran İSKİ'ye dava açacağını söyledi.Ömrü boyunca İstanbul'a gitmediğini ve orada yaşamını sürdüren ne çocuğu ne de kimsesinin olmadığını iddia eden Atbaş, şunları söyledi:"Benim elimden bir tutanım, kimsem yok. Ben İstanbul'a gitmedim. İstanbul'un yolunu bilmem. Ben ayakta yürüyemiyorum. Başıma bir şey gelecek diye doktora gitme dışında dışarı çıkmıyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. İstanbul'un yolunu bilmem. Keşke yolunu bilsem ama yolunu bilmiyorum. Ben dava açacağım. İstanbul'da evim yok. İşim yok. Bana niye bu hakareti yapıyorlar. Eğer borç benimse, ev benimse nerdeyse bu evi verin bana ben borcumu ödeyeyim. Bu evrakı gördükten sonra tansiyonum yükseldi. Bu ilaçlarla yaşıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum."