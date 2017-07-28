İstanbul'dan Bodrum'a kaçış!

İstanbul'daki fırtına ve dolu yağışından kaçanlar, Bodrum'a akın etti. İstanbul'dan Bodrum'a gelen otobüs ve uçaklarda yer bulmakta güçlük çekilirken, ilçeye girişte yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İstanbul'daki hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve dolu yağışından kaçanlar yollara düştü. İstanbullular, hafta sonu da kötü hava koşullarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle tatile çıkmaya başladı. Çok sayıda İstanbullunun tercihi, Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İstanbul'dan Bodrum'a gelen uçaklarda ve otobüslerde yer bulmakta güçlük çekilirken, pek çok kişi kendi araçlarıyla yola çıkmayı göze aldı. Bodrum'a gelen İstanbul plakalı araçlar ilçeye 10 kilometre mesafedeki Kaynar Mevkisi'nden itibaren uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler, yol kenarına park edip, trafiğin açılmasını beklemeye başladı.



İstanbul'un İstinye semtinden eşi ve iki çocuğu ile dün akşam yola çıkan 46 yaşındaki Şakir Çelik, "Hafta sonunda İstanbul'da sağanak yağmur beklendiğini öğrenince önce uçaklara baktık, sonra otobüslere. Yer bulamayınca da aracımıza atlayıp Bodrum'a geldik. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Ancak burada da uzun araç konvoyuyla karşılaştık. Ama yine de güne güneşli ve sıcak bir havada başlamak güzel" dedi.





