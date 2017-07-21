İstanköy Adası'nda ölen Türk'ün ismi belli oldu!

6.6 büyüklüğündeki depreme Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda (Kos) yakalanan Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Kos depreminde yaralanan Türk vatandaşı Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir ise feribotla Türkiye'ye gönderiliyor. Kurtoğlu'nun depremin ardından yıkılan bir cami minaresinin enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği ifade ediliyor

Ege'deki depremde İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Depreme Yunanistan'da yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi.



Dışişleri'nden açıklama



“Dün gece İstanköy'de (Kos) meydana gelen deprem hakkında Rodos Başkonsolosluğumuzdan alınan bilgiler şu şekildedir:



Depremde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir. Kimlik bilgileri tespit edilen vatandaşımızın ailesine ulaşmaya çalışılmaktadır. Bir vatandaşımızın da ağır yaralı olduğu ve Atina'ya nakledilmekte olduğu öğrenilmiştir. Atina Pire Başkonsolosluğumuz bahse konu vatandaşımızın durumu ile ilgilenmektedir. Diğer bir vatandaşımızın ayağının kırıldığı, hastanede olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği bildirilmiştir. İstanköy Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Dernek Başkanı Kadri Memiş yanında kendisine refakat etmektedir.



200'ün üzerinde vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalar devam etmektedir. Liman ve Gümrük binası hasar gördüğü için Bodrum'dan veya Yunanistan’ın diğer bölgelerinden gemi seferlerine izin verilmemektedir. İstanköy Liman Başkanı ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin sağlanmıştır. Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda Bodrum'dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik bir yolcu gemisi İstanköy'e varmıştır. Vatandaşlarımızı aldıktan sonra Bodrum’a hareket edecektir. Ardından ikinci bir sefer daha yapacaktır"