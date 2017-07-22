İstanköy'de tahliye devam ediyor. İki gemi daha adada

Bodrum ile İstanköy adası açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanköy'de bulunan Türklerin tahliyesine bugün de devam ediliyor

Deprem sonrası Dişişleri Bakanlığı'nın girişimi ile İstanköy Adası'nda bulunan 500'e yakın Türk gemiler ile tahliye edilmişti.



Bugün de adaya gelen 2 geminin Türkleri tahliye edeceği; adada bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmesi ya da İstanköy Gümrük Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

İstanköy adasından akşam saatlerinde hareket edecek olan gemilere binmek isteyen Türk vatandaşlarının 0 312 292 29 29 numaralı çağrı merkezini aramaları istendi.

Depremde hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu'nun ailesi de cenazeyi almak için adaya geldi. Ailenin, otopsi işlemlerinin yetişmesi halinde cenazeyi alarak aynı gemi ile dönecekleri öğrenildi. Cenazenin bugün teslim edilmemesi durumunda, bir geminin yarın cenazeyi almak için tekrar geleceği öğrenildi.