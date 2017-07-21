İstanköy'deki Türkler, feribotla ülkeye döndü

Ege Denizi'nde, Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin vurduğu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu ile bir İsveçli turist yaşamını yitirirken, 5'i ağır 80'den fazla kişi de yaralandı. Adada bulunan Türk vatandaşları, feribotla Türkiye'ye getirildi

Ege Denizi'nde, Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin vurduğu Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu ile bir İsveçli turist yaşamını yitirirken, 5'i ağır 80'den fazla kişi de yaralandı. Depreme Yunanistan'da yakalanan Türk vatandaşları için İstanköy Adası'na Bodrum'dan 'Asım Kaptan, Hızır Reis ve Aegean Jet adlı üç feribot gönderildi. Feribotlardan Asım Kaptan, 4'ü yaralı 212 Türk yolcu ile bugün saat 16.00 sıralarında Bodrum'a döndü. Yaralı yolculardan ikisinin Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir olduğu öğrenildi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde yanaşan feribottaki 4 yaralı, burada hazır bekletilen ambulanslarla alınıp, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yolcular ise gümrük işlemlerinin ardından limandan kendi imkanlarıyla ayrıldı. Diğer iki feribotun da adadaki kalan yolcuları getirmesiyle, tahliye işlemininin tamamlanacağı bildirildi.



ÇİFTLİK MAHALESİ'NDE 30 EV HASAR GÖRDÜ



Bodrum'un kırsal Çiftlik Mahallesi Muhtarı Halit Köse, depremde mahallerindeki 30 evin zarar gördüğünü belirtip, listeyi Valilik tarafından oluşturulan kriz masasına ilettiklerini söyledi. Çiftlik mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk, 5 torun sahibi Gülsiye Köse (75) "Hava sıcak diye evin dışında çardakta yatıyordum, toprak gümbürledi, gök gürledi, ne olduğunu anlayamadan ev sallanmaya başladı. Önce park halindeki otomobilin üzerine, sonra odalara taşlar düştü. Eğer dışarıda açık havada yatmasaydım, enkaz altında kalıp ölebilirdim. Canımızı zor kurtardık. Bu yaşıma kadar böyle bir deprem görmedim. Baba, dede yadigari 150 yıllık evimiz büyük hasar gördü" dedi.





Deprem sırasında evde oğlu Mustafa Köse (48), eşi Gülizar Köse (63) ve kardeşi Ayşe Baş (78) ile oturduğunu belirten üç çocuk, 4 torun sahibi Hüseyin Köse (80) de "Hava çok sıcak ve bunaltıcıydı. Otururken, bir anda sallanmaya başladık. 'Geçer' diyerek, bekledik ancak tam tersine şiddetlendi. Terliklerimizi dahi giyemeden dışarı fırladık, ardından çatı çöktü, ev kullanılmaz hale geldi. Bodrum böyle deprem görmedi" dedi.