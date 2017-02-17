İstihdam seferberliğinden yararlanın

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 5000 oda üyesine 'istihdam seferberleği' mektubu yazdı. EBSO'nun internet sitesine konan Yorgancılar imzalı mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'nda duyurduğu 'istihdam seferberliği'nin detayları yer alırken, 'Bu destekten yararlanın' çağrısı yer aldı

Oda Başkanı Yorgancılar, 1,5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak şekilde tasarlanan istihdam seferberliği kapsamında kadınlar başta olmak üzere engelli ve eski mahkumlar gibi dezavantajlı kesimlere de 100 bin kişilik kontenjan ayrıldığını hatırlatarak, Oda üyesi sanayicilerle projenin detayları paylaştı. Yorgancılar, mektubunda '200 bin kişiye mesleki eğitim, topluma yararlı çalışma kapsamında 150 bin kişiye istihdam, Aralık sonu itibarıyla ilave yaratılan her istihdam için artı istihdam desteği, işbaşı eğitim ile 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlanabilecek. Artı istihdam desteği ile; Şubat ayından itibaren alınacak her işçi için yıl sonuna kadar 773 lira devlet desteği öngörülmekte. Böylece bir işçinin işverene maliyeti, yıl sonuna kadar 2088 liradan 1314 liraya çekilmiş olacak' dedi.

3 aylık İşbaşı Eğitimi sürecince kişilerin maaşlarının devlet tarafından ödeneceğini, eğitim sonunda kalıcı istihdam olması durumunda ise bu kişilerin artı istihdam sayılıp tüm vergi ve primlerini 9 ay boyunca devlet tarafından ödeneceğini kaydeden Yorgancılar, ayrıca üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağını dile getirdi. Yorgancılar, 'İçerde ve dışarda yaşanan belirsizlikler neticesinde, Hükümetin geçen seneden bu yana daha proaktif davranarak piyasayı canlandırmaya yönelik adımlarını takdirle karşılıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında uygulamaya konan teşvik mekanizmalarının yaratacağı motivasyon ülke ekonomisine pozitif katkı sunacak. Özellikle, 2017 özelinde yatırımcıların iştahını kabartacak desteklerin ardından işsizlik oranının yükselişte olduğu bir süreçte istihdam paketi ile hem ekonomik hem de toplumsal açıdan oldukça önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Bölgemizde, kentimizde istihdamı, üretimi artırmak için her türlü desteği, çabayı göstermeye devam edeceğiz' diye konuştu.