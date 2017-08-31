İstinat duvarının altında kalan işçi öldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) Acıpayam'ın Aliveren Mahallesi'nde yürüttüğü kanalizasyon çalışmalarında çöken istinat duvarının altında kalan işçi 32 yaşındaki Niyazi Öğmen, yaşamını yitirdi

İstinat duvarının altında kalan işçi öldü

Aliveren Mahallesi'nde bugün saat 09.00'da meydana gelen olayda; DESKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışmaları yapılırken yan tarafta bulunan istinat duvarı çüktü. Kanalizasyon çalışması sırasında kazılan çukurun içinde bulunan DESKİ işçisi, iki çocuk babası Niyazi Öğmen, çöken duvarın altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, DESKİ ekipleri ve vatandaşların çabası ile göçükten ağır yaralı çıkarılan Öğmen, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğmen, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm
Önceki Haber
5 sezonda 5 şampiyonluk gördü
Sonraki Haber
Eren'e büyük ayıp!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.