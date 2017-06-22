İzmir'den başlayan CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' Soma'da devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için yürüyüşe geçen CHP'li grup, Soma'nın ardından Kırkağaç'a geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için yürüyüşe geçen CHP'li grup, Soma'nın ardından Kıkağaç'a geldi. Yürüyüş, çevreyolundaki Kavun Kavşağı'ndan başladı. Yaklaşık 400 kişilik grup, 'Adalet' yazılı dövizler taşıdı. 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Adalet, adalet, adalet', 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Susma, sustukça sıra sana gelecek', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıp, 1.5 kilometre yürüyerek CHP Kırkağaç İlçe Başkanlığı önüne geldi.



Burada konuşma yapan CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Şerif Ozan İren, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunda, hakkı, hukuku ve adaleti bulana kadar yollardayız. Birilerinin çok rahatsız olduğunu bildiğimiz halde; sonuna kadar hakkı, hukuku adaleti aramaya ve mücadelesini vermeye devam edeceğiz" dedi.



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da birer konuşma yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verildi. Açıklamanın ardından grup, başlangıç noktasına dönüp, yürüyüşü sonlandırdı. Grubun, Kılıçdaroğlu'nun Gebze'ye ulaştığı gün oraya giderek yürüyüşe katılıp, destek vereceği belirtildi.







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