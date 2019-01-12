İzmir-Eskişehir tren seferleri durduruldu

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar İzmir'i de olumsuz etkiledi. İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki yağışlar nedeniyle durduruldu.

Sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.

Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi. Akhisar'da dere taşınca İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi sular altında kaldı. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde mesaisi bitip saban evlerine dönmek isteyen ancak sular yüzünden kapanan yoldan geçemeyen bazı işçiler, Büyükşehir Belediye ekiplerinin kepçesiyle dışarı çıkarılabildi.