İzmir'in çöpüne talip oldular

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uzunburun'a 52 milyon Euro'luk bir yakma tesisi kurulması için proje çalışması yaptıklarını kaydederek, bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte İzmir'in çöplerinin de Manisa'da bertaraf edilebileceğini söyledi. Ergün, 'İzmir boşuna yakma tesisi kurmasın' dedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, internet üzerinden yayın hayatını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nun canlı yayın konuğu olarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yapılanma sürecini, projelerini ve ortaya konan hizmetleri ayrıntılarıyla anlatan Başkan Ergün, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilgili söylemleri de canlı yayında çürüttü. Uzunburun'a 52 milyon euro'luk bir yakma tesisi kurulması için proje çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Ergün, bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte İzmir'in çöplerinin de Manisa'da bertaraf edilebileceğini söyledi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ekranlarında Özgür Hancıoğlu ve Yonca Ekmekçi'nin sunduğu 'Başkanla Baş Başa' programında gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalar yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluş sürecinden başlayarak yapılanma sürecine kadar tüm çalışmaları tek tek ayrıntılarıyla anlatan Başkan Ergün, büyükşehir yapılanma sürecini 9 ay gibi önceden başlattıklarını ve bunun semeresini aldıklarını söyledi. Başkan Ergün, "Dersimize iyi çalıştık. Gerçekten hızlı bir şekilde bu yapılanma sürecini geçirdik" dedi.



"Vatandaşımı 29 yıl özel bir firmaya mahkum edemezdim"



Manisa'nın 40 yıllık sorununu Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile bitirdiklerini belirten Başkan Ergün, bu noktada çarpıcı ifadeler kullandı. Başkan Ergün, "Bildiğim kadarıyla 20'ye yakın büyükşehirin böyle bir tesisi yok. Türkiye'de İstanbul'daki mevcut ayrıştırma tesisinin bir benzeridir. İstanbul'daki tesis tamamen yap-işlet-devret sistemli bir tesis. Bizim yaptığımız kamunun yaptığı en büyük yatırımlı tesistir. Seçim döneminde AK Parti'nin adayı olan Sayın Milletvekilim Hüseyin Tanrıverdi Manisa'ya 300 milyon liralık yatırımla tesis kazandıracağını söylemişti. 29 sene, Manisa'da yaşayan insanlarımızın inek gibi sağılmasına müsaade etmem. Eğer ben bunu özel bir firmaya yaptırsaydım böyle olacaktı. 29 sene boyunca o firmaya çöpün miktarı kadar para ödüyorsun. Bunun aşağı yukarı rakamı 75-77 milyon civarındadır. 29 sene sen buna mahkum oluyorsun" dedi.



'İzmir ve diğer Ege illerinin çöpünü de alabiliriz'



Yakma tesisi yatırımını tamamlamaları durumunda mevcut depolama alanlarının en az 150 yıl dolmayacağına dikkat çeken Başkan Ergün, "Yakma tesisini de tamamladıktan sonra İzmir'in çöpünü de alır yakarım. İzmir boşuna yakma tesisi kurmasın. İnşallah daha önce yaparsak, sadece İzmir'in değil, diğer Ege illerinin de çöplerini alırız. Yakma tesisini de kurduğumuzda muazzam bir enerji geri dönüşümü sağlanacağı için o depolama alanı 150-200 yıl dolmaz. Tabii bu kurduğumuz alanın kapasite artırımına gittik. Tüm ilçelerin çöplerini önümüzdeki yıl içerisinde aktarma istasyonu kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izinlerini aldık. Diğer ilçelerimizde kuracağımız aktarma tesisleri ve bu çöpleri taşıyacak TIR'ların alımıyla tüm ilçelerimizin çöpünü Uzunburun'a taşıyacağız. Yani Manisa'yı tüm ilçeleriyle birlikte çöp sorunundan kurtarmış olacağız. Mevcut çöp tesisleri de 10-12 yıl kadar bize elektrik üretecek ve sonrasında rehabilite edilerek yeşil alanlar kazandırmış olacağız." diye konuştu.