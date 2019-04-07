İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan'a kadar açık

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 24. İzmir Kitap Fuarı açıldı. Onur konuğu Şair Hidayet Karakuş olan fuar 14 Nisan tarihine kadar açık olacak. Fuara girişler ise ücretsiz

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 24. İzmir Kitap Fuarı, 6 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Cemal Gürsel Özyiğit, 24. İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu Sayın Hidayet Karakuş, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hızlan ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Kenan Kocatürk'ün değerli katılımlarıyla düzenlenen resmi açılış töreni ile Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) kapılarını açtı. Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan İzmir Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Aralarında Gülten Dayıoğlu, Zeynep Oral, Füruzan, İlber Ortaylı, Güray Öz, Altan Öymen, Emre Kongar, İbrahim Kaboğlu, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, İnci Aral, Sinan Meydan, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Ercan Kesal, Mahfi Eğilmez, Mavisel Yener, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Murat Gülsoy, Zeynep Altıok Akatlı, İlker Başbuğ, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Onur Öymen, Saygı Öztürk, Canan Tan, Gülseren Budayıcıoğlu, Erhan Çelik, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Aytül Akal, İlkay Marangoz, Tuna Kiremitçi, Yekta Kopan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Işık Öğütçü, Metin Hara, Nazlı Eray, Kahraman Tazeoğlu, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Kemal Hamamcıoğlu, Deniz Bayramoğlu, Akın Birdal, Ümit Aktaş, Nihat Sırdar, Ahmet Şimşirgil, Levent Üzümcü, Murat Menteş, Aret Vartanyan, Varol Yaşaroğlu ve Sinan Canan'ın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşuyor.

Onur Konuğu Hidayet Karakuş

24. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğu Şair Hidayet Karakuş,1946 yılında Isparta'da dünyaya gelen şair, 1966'da Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü tamamladı. 1966 ve 1990 yılları arasında farklı şehirlerde öğretmenlik yapan Karakuş, TRT İzmir Bölge Radyosu için "Egeyi Yazanlar" adlı programı hazırlayıp sunmuş ve aynı zamanda pek çok radyo oyununu da kaleme almıştır. 24. İzmir Kitap Fuarı onur konuğu Hidayet Karakuş için TÜYAP tarafından "Türkçem Adresimdir" isimli armağan kitap hazırlandı. Fuar süresince Hidayet Karakuş'un da katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bugün Hidayet Karakuş'un konuşmacı olarak yer aldığı "Atasözlerimiz Bizi Söylüyor" söyleşisi, 10 Nisan Çarşamba günü Mavisel Yener, Nevzat Süer Sezgin ve Hüseyin Yurttaş'ın katılacakları "Çocuk Yazınında Hidayet Karakuş" söyleşisi, 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, Efdal Sevinçli, Bahri Karaduman, Oğuz Tümbaş ve Hülya Deniz Ünal'ın katılacakları "Karakuş'un Şiir Evreni" paneli ve son olarak yine 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, İnci Aral, Öner Yağcı ve Gönül Çatalcalı'nın katılacakları "Hidayet Karakuş'un Romanları" isimli panel gerçekleştirilecek. n Halil Özcan

Girişler ücretsiz

İzmir Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Aytül Akal, Koray Avcı Çakman, Toprak Işık, Çiğdem Gündeş, Hacer Kılcıoğlu, Çiğdem Sezer, Birsen Ekim Özen ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı 6-13 Nisan tarihleri arasında 11.00-20.00, kapanış günü olan 14 Nisan tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Başkan Gürbüz de Fuar'da idi

İzmir Kültürpark-Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda bu yıl 24'üncü kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Pazartesi günü mazbatasını alacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kısa bir süre sohbet etti. Ardından, Tunç Soyer ve Metin Erten'in konuşmacı olduğu "Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?" isimli konferansı izledi.

Türkiye'nin en önemli Kitap Fuarlarından biri olan Tüyap İzmir Kitap Fuarının bu yılda büyük ilgi görmesinin çok sevindirici olduğuna değinen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, TÜYAP Şirketine ve proje yetkililerine teşekkür etti. Kitap Fuarına değer katan yazarlara emekleri için teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz; yazarlar, yayınevleri ve kitap severler için verimli bir fuar olması dileğinde bulundu.

Yazar-geçmiş dönem DSP ve CHP Milletvekili-Öğretim Üyesi Uluç Gürkan, Yazar Gönül Çatalcalı ve Yazar-Emekli Korgeneral-24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan, Kitap Fuarı Stantlarını gezen Başkan Fatih Gürbüz için kitaplarını imzalayıp, Foça Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dilediler.

Kitap Fuarı ziyaretçileri Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e yoğun ilgi gösterdi.

24. İzmir Kitap Fuarı, 14 Nisan 2019 tarihine dek ziyaret edilebilecek.



