İzmir'de huzur uygulaması

İzmir'de düzenlenen huzur ve güven uygulamasında hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi ile Dikili ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de huzur uygulaması
07 Nisan 2019 Pazar 13:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamaya 538 personel katılırken, yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 465 kişi ve 2 bin 14 araç kontrol edildi. Öte yandan, toplamda 17 bin 854 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Ayrıca, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheli yakalandı. Havadan drone ile uygulama yapan ekipler, Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 kaçak tespit edildi. Yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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