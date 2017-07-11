Jandarma aracı kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

Kütahya'da devriye gezen jandarmaların içinde bulunduğu askeri araç kamyonetle çarpıştı, kazada 1 asker şehit oldu, 3'ü asker olmak üzere 8 kişi yaralandı

Kaza, geceleyin Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye Köyü yakınlarında meydana geldi. Değirmenözü Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er Tümer Taş yönetimindeki 43 JAA 035 plakalı askeri araç, karşı yönden gelmekte olan Mevlüt Gündoğan'ın kullandığı 43 RY 062 plaklı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, askeri aracın sürücüsü jandarma er Tümer Taş olay yerinde şehit oldu, uzman çavuşlar Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buğlen Demirel, Sude Demirel ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. 3'ü asker olan toplam 8 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur olay yerine gelerek incelemede bulundu.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.