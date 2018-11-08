Jandarmadan hava trafik kontrolü

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafikte kural ihlallerine yönelik havadan helikopterle denetim yaptı

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrollerde kamyonet, otomobil ve motosikletin dahil olduğu denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde, 27 kural ihlali yapan araç sürücüsüne 8 bin 789 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceği bilgisini verdi.