Jandarmadan hava trafik kontrolü

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafikte kural ihlallerine yönelik havadan helikopterle denetim yaptı

Jandarmadan hava trafik kontrolü
08 Kasım 2018 Perşembe 14:37

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrollerde kamyonet, otomobil ve motosikletin dahil olduğu denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde, 27 kural ihlali yapan araç sürücüsüne 8 bin 789 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceği bilgisini verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #hava #trafik #kontrol
Önceki Haber
ABD'de silahlı saldırı: 12 ölü
Sonraki Haber
İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.