Jandarmadan okul servislerine denetim

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul çevreleri ile okul servislerinde denetimler yaptı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince kentin muhtelif noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında okul servisleri denetlendi.



Ekiplerce durdurulan araçlar, mevzuata uygunluk açısından kontrol edildi. Uygulamada ayrıca, servislerdeki öğrencilere de başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.



Jandarma ekipleri sorumululuk sahasındaki okulların çevrelerinde de denetimler yaparak, öğrenci olmayan ve okulların önlerinde bekleyen yabancıları uzaklaştırdı.





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