Kaçakları taşıyan tekne battı: 6 ölü, 3 kayıp

Aydın'ın Didim İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan 13 kişinin bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları yüzünden battı. 6 kaçak göçmen ölürken, 4 kişi kurtarıldı. Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Yunan adalarına gitmek için Didim kıyılarından bu sabah fiber tekneyle yola çıkan Suriyeli 13 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, olumsuz hava şartları yüzünden battı. Durumun bölge sakinlerince fark edilmesi üzerine sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denizde 4 mülteciye sağ ulaşıldı, 6 kişinin ise cesedi bulundu. Sağ kurtarılanlardan teknede 13 kişinin bulunduğunu öğrenen ekipler, kayıp 3 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.



