Kaçan terörist de yakalandı. İmaj değiştirmiş!

Muğla'da terörist bir grupla çatışma çıkmış 5 terörist öldürülmüştü. Kaçan iki teröristten biri geçtiğimiz günlerde ölü ele geçirilmişti. Öteki teröristin de yakalandığı öğrenildi

Kaçan terörist de yakalandı. İmaj değiştirmiş!

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde 5 Ekim tarihinde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 5 PKK'lı öldürülmüş, 2 PKK'lı ise kaçmıştı.

Güvenlik güçleri kaçan PKK'lıları ararken, yakalanacağını anlayan teröristlerden biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etmişti.

Kaçan diğer teröristten de bugün haber geldi. Alınan bilgiye göre o terörist de Dalaman'da yakalandı. 'Reşit' kod adlı Serbet Şenlik'in tanınmamak için imaj değiştirdiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #dalaman #terör #pkk
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