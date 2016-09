Haber Kaynağı: DHA

CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, şort giydiği için sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye destek vermek için parti binasında basın açıklaması yaptı. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer açıklamaya katıldı. Üyelerin bazıları etkinliğe şort giyerek geldi. Genel Merkez tarafından hazırlanan ve CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu'nun okuduğu basın açıklamasında şöyle denildi:"Bayramın birinci günü, bindiği belediye otobüsünde, kıyafeti nedeni ile Ayşegül Terzi'ye yapılan, sözlü ve fiziksel saldırıyı, şiddetle kınıyoruz. Ayşegül Terzi, mevcut hükümetin, kadını ikinci sınıf gören söylemlerinden ve uygulamalarından cesaret alarak, kadına şiddetin doğal ve meşru olduğunu düşünen zihniyetin, son kurbanlarından biridir. Hayatımızın her alanına damgasını vuran, yaşam alanlarımızı daraltan otoriter zihniyet, toplumun demokratikleşemediği, hukukun sağlanamadığı bu ortamda, şiddetin yapısallaşmasının örneklerini her gün ayrı yerde, farklı biçimde kendini göstermektedir. Kadını her alanda esir alan bu anlayış bu kez, otobüsün içinde kendini göstermiştir. 14 yıllık mevcut zihniyet, kadının özgürleşmesinin önünde en büyük engeldir. CHP'li kadınlar olarak laiklik, çağdaşlık demokrasi bizim vazgeçilmezimizdir. Biz inançların ve fikir özgürlüklerinin siyasete alet edilmesine karşıyız. Biz Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu kadınlar olarak, kadın-erkek eşitliği temelinde mücadelemizi sürdürmeye, başı örtülü veya açık tüm kadınlarımızın haklarını, sonuna kadar aramaya kararlıyız. Kadınların toplumda, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarının önündeki her türlü engel, bizim mücadele alanımız olacaktır. Ayşegül'e atılan tekme laikliğe, özgürlüğe, insan haklarına atılan tekmedir. Adalet önünde, hak arama yolunda yalnız değilsin Ayşegül. Biz kadın erkek eşitliğinin, laik, çağdaş ve demokratik bir toplumun en temel belirleyici unsuru olduğuna inanmaya ve mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, 'kadın gülerse, toplum güler.' Kadınlar için özgürlük ve adalet Cumhuriyet Halk Partisi ile gelecek."CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ise "Olayın ardından Cumhurbaşkanımızdan bu konuyu kınayan bir cümle alamadık. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden de bununla ilgili açıklama duymak her vatandaşımızın hakkıydı" dedi. OHAL'e de değinen Seymen, "Önemli bir süreci geçiyoruz. Olağanüstü halin acilen kaldırılması gerekiyor" dedi.Açıklamanın ardından partililer, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı binası önüne inip, Ayşegül Terzi'ye yönelik saldırıyı kınadı.