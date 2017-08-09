Kahvehanede garsonluk yapan Özge'nin hedefi doktor olmak!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okul çıkışında ve yaz tatilinde babasının kahvehanesinde garsonluk yapan Özge Topal, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında aldığı 493 puanla Burdur Ercan Akın Fen Lisesini kazandı

İlçeye bağlı Temel Mahallesi'nde yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığınca TEOG sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem ortak sınavlarda tüm soruları doğru yanıtlayan Topal, babasının kahvehanesinde çalışmaya devam ediyor. Girdiği sınavda 493 puan alan Topal, tek tercihi Burdur Ercan Akın Fen Lisesine yerleşti.



Özge Topal yaptığı açıklamada, sınava hazırlanırken boş zamanlarında kahvehanede babasına yardım ettiğini söyledi.



Okuldaki öğretmenlerinin yardımıyla TEOG'da güzel bir derece elde ettiğini anlatan Topal, "Fethiye Belediye Fen Lisesini istiyordum ama sonra öğretmenlerimizle kapsamlı bir araştırma yaptık. Seçeneklerim arasındaki okulların olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek Burdur Ercan Akın Fen Lisesini tercih ettim. Zaten tek tercih yaptım." diye konuştu.



Topal, lisede de derslerine iyi çalışıp ailesini ve öğretmenlerini gururlandırmak istediğini ifade etti.





"Doktor olmak istiyorum"



Burdur'dan mezunlar arasında tıp fakültesine giden çok sayıda öğrenci olduğunu öğrendiğini kaydeden Topal, "Burdur'u tercih etmemde bu etkili oldu. Tıp fakültesini kazanıp doktor olmak istiyorum. Doktor olduktan sonra köyüme ve tüm insanlara yardımcı olmak istiyorum." dedi.



Özge Topal'ın babası Nevzat Topal da kızının özellikle yaz aylarında, kahvehane kalabalık olduğu zamanlarda günlük ortalama 5 saat kendisine yardım ettiğini anlattı.



Kızının TEOG'daki başarısının kendilerini çok mutlu ettiğine değinen Topal, "Kızım Fen Lisesini kazandı ve hayali doktor olmak. İnşallah üniversitede başarılı olur ve tıp fakültesini kazanır. Ailemizde avukat, öğretmen gibi meslek gruplarından insanlar var. İnşallah Özge de doktor olarak onların arasında olacak." ifadelerini kullandı.