Kale direği, minik futbolcuyu canından etti

MANİSA'da antrenmanda başına kale direğinin düşmesiyle yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren futbolcu Muharrem Ege Öztürk (7), gözyaşları arasında toprağa verildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un futbol spor okullarında eğitim gören Ahmet ve Mehtap Öztürk çiftinin tek çocuğu Muharrem Ege Öztürk, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Fikri Bayrıl Tesisleri'nde dün sabah antrenmanına çıktı. Muharrem Ege Öztürk, arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direğinin altında kaldı. Portatif kalenin devrilmesi sonucu başının arkasından ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Minik futbolcu Muharrem Ege Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tesislere gelerek inceleme yapan polis, antrenörler E.K ve A.A., tesis sorumlusu Ç.Ş.S. ve bir tesis çalışanıyla birlikte toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Muharrem Ege Öztürk'ün cenazesi, ailesinin memleketi Gördes'in kırsal Ulgar Mahallesi'ne getirildi. Gördes Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Akyol, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yöneticileri ve sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Ulgar Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Baba Ahmet Öztürk, taziyeleri kabul etti. Öğlende kılınan namazdan sonra minik futbolcu Muharrem Ege Öztürk, Ulgar Mezarlığı'nda toprağa verildi.