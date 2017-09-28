Kalp krizi geçiren asker yaşamını yitirdi

Van'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asteğmenin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Jandarma Komando Taburunda görevli 26 yaşındaki Asteğmen Emin Acun, dün aniden fenalaşınca Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Acun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Asteğmen Acun'un ölüm haberi Nazilli'de yaşayan ailesine İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet ve İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından verildi.



Vatani görevine başlamadan önce Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapan Emin Acun'un cenazesinin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Nazilli'ye getirilerek defnedileceği öğrenildi.





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