Kamyona çarpan otobüs yan yattı: 16 yaralı

Kütahya'da kamyon ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada 16 kişinin yaralandığı öğrenildi

Kütahya'daki kaza saat 09.00 civarında meydana geldi. Akkent Mahallesi yönüne gittiği öğrenilen özel halk otobüsü, kavşaktaki kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrilerek yan yattı. Meydana gelen kazada otobüs şoförü Lütfi Utuğlu ve kamyon şoförü Mustafa Akbaba ile otobüste bulunan 14 yolcu yaralandı.



Otobüse sıkıştığı öğrenilen bazı yolcular, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.