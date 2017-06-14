Kamyonetin çarparak duvara sıkıştırdığı çocuk öldü

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde, rampa aşağı park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyonet, arkadaşlarıyla birlikte yol üzerinde yürüyen 13 yaşındaki Baran Kamal'ı duvara sıkıştırdı. Ağır yaralanan Baran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Bayındırlık Mahallesi Sarabat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarabat Caddesi üzerinde rampa aşağı park halinde duran 45 HC 937 plakalı kamyonet, freni boşalınca hareket etti. Kamyonet, 3 arkadaşıyla caddede yürüyen Baran Bakam'ı önüne alarak sürüklemeye başladı. Diğer çocuklar, üzerlerine gelen kamyonetten kaçmayı başardı. Kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kamyonetin ön tamponu ile duvar arasında kalan Baran Kamal ağır yaralandı. Ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran Kamal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı duyup hastaneye koşan baba Asım Kamal ile anne Herden Kamal, sinir krizi geçirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Baran Kamal'ın 4 kardeşinin bulunduğu, babasının ise bir pastanede çalıştığı öğrenildi.