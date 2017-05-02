Kanepeyi iple balkondan sarkıtırken düştü

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde bir arkadaşının ihtiyaç fazlası ikili kanepesini, merdivenler yerine üçüncü kattaki evin balkonundan iple sarkıtarak indirmek isteyen 43 yaşındaki Ali Yendekoğlu, koltukla birlikte zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulans arıza yapınca, ikinci bir ambulansla hastaneye kaldırılan Yendekoğlu yaşamını yitirdi.



Olay, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Davutlar Mahallesi'nde kuaförlük yapan evli 2 çocuk babası Ali Yendekoğlu, bir müşterisinin ihtiyaç fazlası ikili kanepesini almak istedi. Bir araçla müşterisinin evinin bulunduğu Değirmendere Mahallesi Nato evleri karşısındaki apartmana gelen Yendekoğlu merdiveni kullanmak yerine, kanepeyi iple balkondan sarkıtarak indirmek istedi. İpe bağlı kanepeyi balkondan sarkıtan Yendekoğlu, ağırlığı hesaplayamadığı için ip elinden kaydı.



İp ayağına dolanınca...

Kanepe hızla düşerken, bağlı olduğu ip ayağına dolanan Yendekoğlu da üçüncü kattan düştü. Beton zemine düşen Ali Yendekoğlu'nu görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yendekoğlu'nu hastaneye götürmek istedi ancak arıza yapan ambulans çalışmadı. Merkezden istenen ikinci ambulansa Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Yendekoğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Ali Yendekoğlu'nun 5 Mayıs'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.