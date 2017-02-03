Kardak nöbeti tutarken, mültecilere denk geldiler

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalışırken akıntı yüzünden sürüklenmeye başlayan lastik bottaki 56 mülteci, Kardak çevresinde nöbette bulunan Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Ege'deki Kardak kayalıklarında 1996'da yaşanan krizin bu yılki yıldönümünde ve sonrasında bölgede nöbet tutan Türk sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 03.57'de, denizde sürüklenen ve içinde bir grup mültecinin bulunduğu lastik botu fark etti. P 1208 bordo numaralı 'Kaş' isimli karakol botu, olaya müdahale ederek mültecileri kurtardı. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Aspat Beach Mevkii'nden bindikleri 10 metrelik botla umut yolculuğunu çıkıp, zor anlar yaşayan Suriye ve Pakistan uyruklu 56 mülteci, Bodrum Limanı'na getirildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadelerinin alınması süren mültecilerin, 3 gün önce ilçeye İstanbul'dan geldiklerini söylediği öğrenildi. Mültecilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilecekleri belirtildi.