Kardeşinin öldüğünü duydu o da öldü

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, ehliyetsiz olan yaşı küçük sürücünün traktörle geri manevra yaparken çarptığı 84 yaşındaki Satı Aksoy öldü. Aksoy'un, yaşlılığa bağlı nedenlerden hastanede tedavi gören ablası 87 yaşındaki Eşe Yalmaç ise durumdan haberdar olduktan 2 saat sonra yaşamını yitirdi

Kardeşinin öldüğünü duydu o da öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde, Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek almaya giden Eşe Aksoy'a, ehliyetsiz 15 yaşındaki K.Ş.'nin kullandığı ve geri manevra yapmaya çalıştığı traktör çarptı. Aksoy, kaza yerinde öldü. K.Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Aksoy'un hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gören ablası Eşe Yalmaç ise acı haberi öğrendikten 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

İki kardeşin peş peşe vefat etmesi Atburgazı Mahallesinde üzüntü yarattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #aydın
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