Karın ağrısı ile hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk hamile çıktı!

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki sınıf arkadaşının tecavüzüne uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu hamile kaldı. 2,5 aylık hamile olan kız çocuğuna, savcılığın talimatıyla kürtaj yapıldı

Afyonkarahisar'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 11 yaşındaki kız çocuğu, 2.5 aylık hamile çıktı. Savcılığın talimatıyla çocuğa kürtaj yapıldı, korumaya alındı. Küçük kız ifadesinde aynı sınıfta okuyan 13 yaşındaki sınıf arkadaşının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kameralara konuşmak istemeyen küçük kızın komşuları ise, ''Babası zorla fuhuşa zorluyordu'' dedi.



SAVCILIK KARARIYLA KÜRTAJ YAPILDI



Star TV'nin haberine göre, inanılmaz olay 7 Kasımda Afyonkarahisar'da meydana geldi. Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde 11 yaşındaki kızın 2,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcılık kararıyla kıza kürtaj yapıldı. Daha sonra küçük kız korumaya alındı.



''SANA KUŞ GÖSTERECEĞİM'' DİYEREK EVİN ARKASINA GÖTÜRMÜŞ



Psikolojik destek verilen küçük kız, pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde aynı sınıfta okuyan 13 yaşındaki sınıf arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Kız ifadesinde sınıf arkadaşının 'Sana kuş göstereceğim' diyerek evlerinin arkasında bulunan metruk bir binaya götürüp orada cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.



GÖZALTINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ



Küçük kızın ifadesi üzerine 13 yaşındaki erkek çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan erkek çocuk ise suçlamaları reddetti. Erkek çocuğun ailesi de, küçük kızın başkaları tarafından istismar edildiğini iddia edip, 3 tanığı savcılığa götürdü. Bunun üzerine erkek çocuk, adli kontrol şartıyla bırakıldı.



AİLENİN DÖRT ÇOCUĞU HAKKINDA KORUMA KARARI VERİLDİ



Savcılık küçük kızın babasının birçok suçtan dolayı kaydının olduğunu belirterek, ailenin dört çocuğuyla ilgili koruma kararı aldırdı. Dört kardeş Afyon'daki Sosyal Hizmetler Çocuk Müdürlüğü'ne teslim edildi.