Karpuz para etmeyince tarlada kaldı

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde yüzlerce dönüm alana ekili karpuzlar, toplama ve nakliye parasını karşılamadığı için üreticiler tarafından toplanmayarak tarlada bırakıldı

Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde bulunan karpuz üreticileri bu yıl fiyatların düşüklüğünden şikayet etti. Nazilli'deki karpuz üreticilerinden Yüksel Karadağ, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerine karpuz gönderdiğini söyleyerek karpuz fidanlarının çok pahalı olduğuna dikkat çekti. Bakanlık'tan destek isteyen Karadağ, "Fiyatların düşüklüğünden vatandaş kazançlı çıkıyor. Bu yıl bölgemizde bin bir emeklerle ektiğimiz karpuzlarımız para etmedi. Tarlalardaki karpuzlarımızı istediğimiz fiyata satamayınca büyük maddi kayıplara uğradık. Zarar ettik. Karpuz üreticileri olarak kilosunu 1 TL'ye satmayı planladığımız karpuzlarımıza toptan 25-30 kuruşa alıcı bulmakta zorlanınca toplamadan tarlalarda bırakmak zorunda kaldık. Nazilli ve Bozdoğan ovalarında binlerce dönüm karpuz, tarlalarda çürümeye terk edildi. Toplanmadığı için karpuz kökenleri de kurumaya başladı" dedi.



Eski çekirdekten üretim yaptığını anlatan üreticilerden Hakim Araboğa ise aşı karpuzu yetiştirmeye son verilmesini istedi. Yetkililere seslenen Araboğa, "Aşı karpuza son versinler. Eski çekirdek karpuzuna dönsünler. Aşı tohumları İsrail'den geliyor. İsrail kendisi aşı tohumu kullanmıyor. Türkiye gibi ülkelere satıyor. 630 karpuz tohumu çeşidi var. Artık özümüze dönmemiz lazım. Karpuz üreticilerimiz yeter ki iyi karpuz yetiştirsinler. En iyi mahsulü sunsunlar insanlara. Kaliteli karpuzun satılması da kolay olur. Bu nedenle çiftçimizden ricam, kaliteli karpuz yetiştirsinler. Halkımız da yerli ve kaliteli karpuz yesin" dedi.







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