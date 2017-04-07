'Karre' köpeğin göz ameliyatı için kampanya başlattılar

Çanakkale'de her ikisi de üniversite öğrencisi olan 25 yaşındaki Emre Akdağ ve eşi 23 yaşındaki İrem Akdağ iki yıl önce sahiplenip, 'Karre' adını verdikleri gözleri görmeyen sokak köpeğinin ameliyatını yaptırabilmek için 'change.org' adlı internet sitesinde imza kampanyası başlattı. Öğrenci olduklarından, köpeğin ameliyatı için gerekli toplam 3 bin 450 lirayı karşılamalarının mümkün olmadığını belirten Akdağ çifti, hayvanseverlerden destek istedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aramotik Bitkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Emre Akdağ, 2015 yılı Ağustos ayında, Demircioğlu Caddesi'nde otobüs durağında beklerken yanına gelen bir sokak köpeğini bir süre sevdi. Akdağ, daha sonra köpeği sahiplenip, evine götürdü. Akdağ, 'Karre' adını verdiği köpeği aynı gün akşam, otomobiliyle gezmeye çıkardı. Gezinti sırasında ani fren yapınca, Karre bulunduğu ön koltuktan düştü. Akdağ, görmesinde bir sorun olduğundan şüphelendiği köpeğin gözlerine doğru yaptığı el hareketlerine tepki vermemesi üzerine görmediğini farketti.
Akdağ köpeği, ÇÖMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan eşi İrem Akdağ ile veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontroller sonucunda, ameliyat olsa bile köpeğin görememe riski bulunduğu belirtildi. Ancak Akdağ çifti, buna rağmen yılmayıp, araştırmalarını sürdürerek İstanbul'daki hayvanların göz sağlığı ile ilgilenen bir veteriner kliniği ile irtibata geçti.
Buradaki Veteriner Hekim Murat Şaroğlu, köpeğin ameliyatla gözlerinin tekrar görmesini sağlayabileceğini belirtip, umutlu konuştu. 2 bin 300 lirası ameliyat olmak üzere ilaç ve yol masrafları ile birlikte toplam 3 bin 450 liraya ihtiyacı olan Akdağ çifti, öğrenci oldukları için bu masrafı karşılayamadı. Çaresiz kalan Akdağ Çifti, köpeklerinin tekrar görebilmesi için internetteki 'change.org' adlı siteden 'Dostumuz Karre'nin Gözleri' sloganıyla imza kampanyası başlatıp, destek istedi. Kampanya ile ilgili tanıtım yazısında Karre'nin hayat hikayesine de yer verildi.
"HERŞEYDEN KORKUYOR"
Kör olduğu için Karre'nin dışarıda diğer köpekler gibi koşamadığına dikkati çeken İrem Akdağ, "Koşmaya korkuyor. Koştuğu zaman da ağaca veya bir direğe çarpıyor. Yüzünde yaralar oluşuyor. İki yıldır bizimle aynı evde yaşamasına rağmen, halen odaların duvarlarına çarpıyor. Bu yüzden her şeyden çok korkuyor. Gözlerinin tekrar görebilmesi olacağı ameliyata bağlı, destek bekliyoruz" dedi.
"ÇOK MUTLU OLURUZ"
Karre'nin şu an yol, ilaç ve ameliyat parasını öğrenci oldukları için karşılayacak durumları olmadığını belirten Emre Akdağ, "Karre'nin yaşamını idame ettirecek veteriner ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ameliyatını yapabilecek gönüllü bir veteriner, bağış yaparak yardımda bulunabilecek bir hayırsever çıkarsa çok mutlu oluruz. Eşimin araştırmasıyla 'change.org' diye bir siteden haberdar olduk. Bu sitede imza kampanyası başlatarak farkındalık yaratmak istedik. Karre, çok hassas bir hayvan. Annesiz kalan bir kediyi emzirdiğine tanık olduk. Böyle bir hayvanın gözlerinin tekrar görebilmesi için herkesi destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.