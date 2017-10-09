Kavga ettiği eşini balta ile öldürdü!

Manisa'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Soma'da bir koca, tartıştığı eşini baltayla öldürdü

Olay Manisa'nın Soma İlçesi'nde dün saat 19.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, 55 yaşındaki eşi Cennet Akkuş ile tartıştı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine eline baltayı alan Nurettin Akkuş, mutfakta eşi Cennet Akkuş'u boynundan ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı.



Sesleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Akkuş'un aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.





Olay sonrası Nurettin Akkuş ise polise teslim oldu. Çiftin yakınları ise olayı görünce sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.