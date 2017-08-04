Kavga ettiği kardeşini öldürdü!

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde Recep Babacan, kavga ettiği ağabeyi Rasim Babacan'ı bıçaklayarak öldürdü, yeğeni Teyfik Babacan'ı ise yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde Çavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle kıraathanesinde 53 yaşındaki Recep Babacan ile ağabeyi 56 yaşındaki Rasim Babacan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep Babacan, yanındaki bıçağı çekip, ağabeyi Rasim ile yeğeni 26 yaşındaki Teyfik Babacan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Teyfik Babacan Özel Medigüneş Hastanesi'ne, babası Rasim Babacan ise Özel Salihli Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Rasim Babacan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Teyfik Babacan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olay sonrası suç aleti bıçakla yakalanıp gözaltına alınan Recep Babacan'ın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.







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