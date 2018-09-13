Kavşakta feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü 75 yaşındaki Osman Özdoğan yaşamını yitirdi.

Kavşakta feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti
13 Eylül 2018 Perşembe 11:28

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli-Akhisar Karayolu Taytan Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir yönünden Gölmarmara'ya giden Erol Karagöz'ün kullandığı 42 BY 663 plakalı TIR, kavşakta Demirci'den Salihli yönüne giden Osman Özdoğan yönetimindeki 45 SA 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özdoğan, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Özdoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdoğan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Karagöz'ü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kavşak #kaza #motosiklet
Önceki Haber
Rektör olmanın koşulları değişti
Sonraki Haber
Canlı yayında kaynana ve gelin birbirine girdi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.