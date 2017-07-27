Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Alaşehir - Sarıgöl Karayolu Çataltepe Mevkisi'nde meydana geldi. Salihli'den Denizli yönüne giden Engin Dönmez yönetimindeki 34 BA 9623 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Öztürk (71) yönetimindeki 45 Z 4949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Öztürk (71), diğer araç sürücüsü Engin Dönmez (40), eşi Hayriye Dönmez (36), çocukları Kevser Dönmez (10) ve Hilal Dönmez (6) yaralandı. Yaralılardan Mehmet Öztürk, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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