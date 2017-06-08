Kayalıklarda mahsur kaldı

BODRUM'da karadan araç ulaşımının olmadığı Haremtan Koyu kayalıklarında taş arasında sıkışan ve aşırı alkol nedeniyle bilincini yitiren 47 yaşındaki Halil Çakır, kendisini fark eden teknedeki bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerce kurtarıldı

Bodrum'a 2 mil uzaklıktaki, 4 kilometre patika yoldan gidilebilen ve araç ulaşımının olmadığı Haremtan Koyu kayalıklarında dün akşam hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Deniz Kurtarma Derneği'nin 4 üyesi, zodiak botla bölgeye ulaştı. Kimliği Halil Çakır olduğu belirlenen adamın kayalıklarda sıkıştığı anlaşıldı. Kurtarılan Çakır, botla Milta Marina A.Ş.'ye getirdi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Çakır, tedavi altına alınırken 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







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