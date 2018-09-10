Kayıp adam ölü bulundu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dün sabah evden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince aranmaya başlanan İsmail Baş'ın (63) cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp adam ölü bulundu!
10 Eylül 2018 Pazartesi 15:22

İlçeye bağlı Gürçeşme köyündeki evinden dün sabah keçilerini otlamaya götürmek için çıkan İsmail Baş, uzun süre geçmesine rağmen dönmedi. Meraklanan yakınları, çevrede Baş'ı aradı ancak izine rastlamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Köy ve çevresini arayan ekipler, 5 kilometre uzaklıktaki Tarla Tepe mevkisinde, İsmail Baş'ın cansız bedenini buldu. Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ölüm
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