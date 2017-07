Kayıp Ayşe'nin nerede olduğu bulundu!

5 yaşındaki küçük kız evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ayşe Deveci'den 4 gündür haber alınamıyor

Olay Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde geçtiğimiz 8 Temmuz'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 5 yaşındaki Ayşe Deveci, babaannesinin evinin önünde oynamaya başladı. Sonra ailesi küçük kızı kapının önünde göremeyince her yere baktı ancak kızı bulamadı. Bunun üzerine aile durumu güvenlik birimlerine bildirdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan görgü tanıkları, küçük kızı bir kadın ile bir erkeğin otomobile bindirerek götürdüğünü anlattı.



Eşiyle boşandıklarını ve kızının velayetinin kendisinde olduğunu anlatan baba Cihan Deveci, şunları söyledi: "İşe gittiğimde kızıma annem bakıyordu. Olay günü evin önünde oynuyormuş. Bir ara kontrol etmek için annem dışarı çıktığında kendisini görememiş. Beni arayıp, durumu haber verdi. Görgü tanıklarının ifadelerinden kızımın kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Kızımla ilgili bir çok yerden ihbar geliyor. Bütün ihbarlar büyük bir titizlikle değerlendiriliyor. Ancak, şu ana kadar kızımla ilgili ciddi bir ipucu yok. Dört gündür, gözümüze uyku girmedi. Gözümüz, kulağımız sürekli kapıda ve gelecek olan bir telefonda."



ELAZIĞ'DA YAŞAYAN ANNESİNİN YANINDAYMIŞ



Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evlerinde oynarken ortadan kaybolan ve dört gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Ayşe Deveci'nin Elazığ'da annesi 27 yaşındaki E.E.'nin yanında olduğu ortaya çıktı.



Küçük Ayşe'nin kayıp olduğu haberinin yerel ve ulusal basında haber olup, sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından dede H.E. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, torunun kendi yanlarında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Elazığ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili yazı gönderip, gereğinin yapılmasını istedi. E.E., boşandığı eşi Cihan Deveci'yi arayıp, kızını kendisinin götürdüğünü söyledi.



Polisin, küçük Ayşe'nin ortadan kaybolduğu günden bu yana annesi E.E.'ye ulaşmaya çalıştığı ancak telefonun kapalı olması nedeniyle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Kızının annesinin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan Cihan Deveci, "Yüreğime soğuk su serpildi. Şimdi yasal işlemler devam ediyor. Kızımla buluşmayı bekliyorum. Kızımın bulunmasında başta güvenlik güçlerine sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum"dedi. Deveci, kızıdan haber aldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar, kızım annesindeymiş. Şu an çok rahatım. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu an polis savcılık ilgileniyor" yazılı paylaşımda bulundu.