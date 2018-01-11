Kayıp işadamı her yerde aranıyor!

Bodrum'da, 5 gün önce ortadan kaybolan beach clup ve pastaneler zinciri işletmecisi Ali Özdemir'i (46) arama kurtarma çalışmalarına 18 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi de katıldı. Özdemir, otomobilinin park halinde bulunduğu Çırkan Mahallesi'ndeki orman ile Pedasa Dağı'ndaki geniş bir alanda aranıyor

Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda pastaneler zinciri bulunan işadamı Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumu savcılık ve polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Arama-kurtarma çalışması başlatan polis, Özdemir'in otomobilini Çırkan Mahallesi'nde, park edilmiş halde bulup, parmak izi incelemesi yaptı. Polis, bu gelişme üzerine arama-kurtarma çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.



POLİS SMS İLE YARDIM İSTEDİ



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından cep telefonlarına Ali Özdemir'in fotoğrafının da bulunduğu, "Kayıp Ali Özdemir, 1.75 boyunda, 90 kilo ağırlığında, buğday tenli, kumral, kısa saçlı, kirli sakallı, ele gözlü. Kaybolduğunda üzerindeki kıyafet bilinmiyor. 6 Ocak 2018 tarihinden itibaren Bodrum ilçemizden kayıptır" yazılı mesaj gönderilip, yerini bilen veya görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi istendi.





AKUT EKİBİ DE ARIYOR



Bugün sabah saatlerinden itibaren, 18 kişilik AKUT Bodrum Ekibi de iş adamı Özdemir'in bulunması için Çırkan Mahallesi'ndeki ormanlık alan ile Pedasa Dağı'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarmanın da yer aldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



"ORTAYA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Kule Bar'ın işletmecisi Atilla Serttaş, Ali Özdemir'in yakın arkadaşı olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Ali ile kardeş gibiyiz. Haberi Almanya'da öğrendim. Şu an İstanbul'a gelmek üzere yola çıkıyorum. Ali kardeşimizin bulunması için biz de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnsan sevdalısı, herkese iyilik yapan, kimseyle kötü olmayan bir yapısı vardı. Bence depresyona girdi, bunaldı ve kendisini bir yere kapatıp izole etti. Bir iki gün içerisinde ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Ali çok sevilen bir arkadaşımız. Aniden ortadan kaybolması hem ailesini hem arkadaşlarını endişelendirdi. Bildiğim kadarıyla bir düşmanı ya da borçlu olduğu kimse yoktu. İnşallah iyi haberini alacağız."