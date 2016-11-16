Kayıp işçi trafik kazasında ölmüş

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde geçen 12 Kasım'da ortadan kaybolan işçi 29 yaşındaki Muharrem Samtaş'ın cesedi bulundu. Samtaş'ın otomobiliyle Çatalköprü ve Aşağı Bozkır arasında uçurumdan düştüğü belirlendi

Turgutlu'daki bir ekmek fabrikasında çalışan Muharrem Samtaş, geçen 12 Kasım'da kırsal Karaköy Mahallesi'nde, bir arkadaşının düğününe katıldı. Samtaş, saat 23.30 sıralarında işe gitmek üzere, 45 TN 275 plakalı otomobiliyle düğünden ayrıldı. Ancak işe gitmeyen Samtaş'tan bir daha da haber alınamadı.



Bunun üzerine yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Samtaş'ın cep telefonundan en son ertesi gün sabah saatlerinde Çatalköprü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığını belirledi. Bunun üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü'nden yardım istenerek, bekar olan Samtaş'ın bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.



Düğünden ayrıldıktan sonra en son aynı işyerinde çalışan bir arkadaşıyla telefonda görüşüp, yarım saat kadar sonra geleceğini söylediği öğrenilen Samtaş'ın bulunması için geniş bir bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarına, bir helikopterle havadan da destek verildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri ile jandarma da katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Samtaş'ın cesedine ulaşıldı. Samtaş'ın 70 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandığı belirtilirken, aracın da hurdaya döndüğü görüldü. Samtaş'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

