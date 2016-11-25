Kayıp kadın yat işletmecisinin sevgilisi jandarmayı aradı ve...

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yat acentesi işletmeciliği ve kaptanlık yapan, 6 gündür kayıp olan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer'in, erkek arkadaşı 56 yaşındaki B.K. tarafından av tüfeğiyle yüzüne ve göğsüne ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. B.K.'nın suçunu itiraf ettiği ve cesedi çuvala koyup attığı ormanlık alandaki yerini gösterdiği öğrenildi. Katil zanlısı B.K.'ya yardım ettiği gerekçesiyle V.K. da gözaltına alındı

Müjde Özer Yatçılık Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve yat kaptanı Hafize Müjde Özer'den 5 gün boyunca haber alamayan yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramalara rağmen bulunamayan Özer'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Özer'in cesedi, yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı, yat kaptanı B.K.'nin itirafıyla, Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çuval içinde bulundu. Av tüfeğiyle yüzünden ve göğsünden vurulduğu belirlenen Özer'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili B.K.'nın yanında bulunduğu öğrenilen yat kaptanı V.K. da gözaltına alınarak Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İfade veren B.K.'nin bir ara rahatsızlanması üzerine, polis merkezine sağlık ekipleri gelip müdahale etti. Herhangi bir ciddi durumun olmaması nedeniyle müdahale sonrası sağlık ekipleri ayrıldı.



YAKINLARI TEPKİLİ



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede okuyan Özer'in oğlu 23 yaşındaki Babur Özer, olayı duyunca ilçeye geldi. Öldürülen kadının ağabeyi Güven Özer de Marmaris'ten Bodrum'a gelerek jandarmaya gitti. Babür Özer ve Güven Özer'in karakol önünde beklerken gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gözaltına alınan 2 kişinin yanına gitmek isteyen dayı ve yeğeni, jandarma tarafından güçlükle durduruldu.



KISKANÇLIK SONUCU ÖLDÜRMÜŞ



Özer'in kaybolmasının ardından evinde inceleme yapan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konutun salonundaki bir koltuğun yeni alındığını belirledi. Ayrıca salonda temizlik yapıldığı tespit edildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve teknik takibe alınan B.K.'nın bu sabah jandarmayı telefonla arayarak, "Daha fazla dayanamayacağım. Gelin beni alın. Müjde'yi kıskançlık sonucu ve aşırı alkollüyken öldürdüm. Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Pişmanım, gözüm dönmüş sinir krizleri geçiriyordum" dediği ve teslim olduğu öğrenildi. Ayrıca cesedi attığı yeri gösterdiği de belirtildi.



ŞİDDET UYGULAMIŞ



Öldürülen kadının yakınları ve arkadaşlarının jandarmaya verdiği ifadede, B.K.'nın işsiz kaldığı zamanlarda Özer'den para istediği, vermediğinde ise döverek şiddet uyguladığını söylediği belirtildi. Ayrıca bir gece, iş arkadaşları ile birlikte yemeğe gittiği için B.K.'nin Özer'i hastanelik oluncaya kadar dövdüğü belirtildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.