Kayıp sevgilisini görünce gözyaşlarına boğuldu!

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde ATV ile doğa gezisi yaparken sevgilisi 30 yaşındaki Joanne Mckew ile kavga edip koşarak girdiği ormanda kaybolan 32 yaşındaki İngiliz Christopher James Holt için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. İngiliz tatilci, ormanlık alanda aramalar devam ederken yürüyerek otele ulaşınca, sevgilisi gözyaşlarına boğuldu

İngiltere’den tatil için Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen İngiliz Christopher James Holt ve sevgilisi Joanne Mckew, Hisarönü Mevkii’nde bir otele yerleşti. Çift, öğle saatlerinde ATV kiralayarak Kayaköy Mahallesi’nde doğa gezisine çıktı. Fethiye-Kayaköy Yolu Sarnıç Mevkii’ndeki ormanlık alanda ATV’yi durduran çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Holt, koşarak girdiği ormanda gözden kayboldu.





ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU



ATV’ye binerek Fethiye’ye gelen Mckew, saat 16.00 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, ormanda arama çalışması başlattı. Aramalar devam ederken, yaklaşık 1.5 saat sonra Holt’un yaya olarak konakladığı otele geldiği bilgisi alındı. Bunun üzerine aramaya son veren ekipler otele gitti.





UZUN SÜRE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER



Otelin girişinde bekleyen Holt, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yorgun ve bitkin haldeki tatilcinin ormanda yürürken yaralanan ayakları tedavi edildi. Bu sırada otele gelen sevgilisi, Holt’u görünce gözyaşlarına boğuldu. Çift uzun süre sarılarak hasret giderdi.





'ORMANDA YÜRÜMEK İSTEMİŞ'



UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, “Tatilcimiz ormanda aramalarımız devam ederken yürüyerek otele ulaşmış. Otele geldik gerekli kontrolleri yaptık. Sağlık durumu iyi, ciddi bir şikayeti yok. Ormanda yürümek istediğini anlattı. Bir süre yürüdükten sonra otele yönelmiş ve 4 saatlik yürüyüşün ardından buraya ulaşmış" dedi.