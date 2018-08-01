Kayıp turistin cesedi bulundu!

Muğla'da kayıp olduğu için üç gündür aranan Rus turistin cesedi bulundu. Turistin uçurumdan düştüğü tespit edildi

Kayıp turistin cesedi bulundu!
01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10

3 gün önce Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Barlar Sokağı'nda eğlenip alkol alan Rus turist arkadaşları tarafından taksiye bindirildi. Taksiyle Turunç Mahallesi girişine kadar giden turist Ariat Zaripov, tuvalet ihtiyacını gidermek için taksiden indi. Zaripov daha sonra taksiciye yürüyerek devam edeceğini söyledi ve karayolunda ilerlemeye başladı.

24 yaşındaki turistten daha sonra da hiç haber alınamadı. Arkadaşları Zaripov'a ulaşamayınca durumu hemen jandarmaya iletti. Bunun üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı.

Zaripov, taksiden indiği yerden 75 metre uzakta ve 35 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Uçurumdan çıkartılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kayıp turist #rus turist
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