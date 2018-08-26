Kaza ve ölümlerden bıktılar, eylem yaptılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, trafik kazası yaşanan yolun araç trafiğine kapatılmasını isteyen mahalle sakinleri, yolu, koltuk, sandalye ve taşlarla trafiğe kapattı

Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokak'ta oynayan 8 yaşındaki Sefa Tuaç'a bir motosikletin çarpmasını protesto eden Tuaç'ın ailesi ve mahalle sakinleri, sokağın trafiğe kapatılması talebiyle eylem yaptı.

Aynı sokakta defalarca trafik kazası meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar, Nazilli ve Aydın Büyükşehir belediyelerinin gerekli tedbirleri almadığını savundu. Vatandaşlar yolu, koltuk, sandalye ve parke taşlarıyla trafiğe kapattı.

Mahalle sakinlerinden Hüsnü Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağın trafiğe kapatılması için böyle bir eylem yaptıklarını belirterek, "30 yıldır bu mahallede oturuyorum, defalarca Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehirşehir Belediyesi'ne bu yolun trafiğe kapanması için başvuruda bulundum. Fakat her defasında 'tamam' diyorlar ve bir icraat yok. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bayram Karakaya da daha önce aynı yerde 5-6 kez kaza olduğunu anlatarak, yetkililerden yardım istedi.

Tuaç'ın anneannesi Sevim Kiraz ise yol trafiğe kapanana kadar mücadele edeceklerini söyledi.