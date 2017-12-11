Kaza yapanlara yardım etmek isterken öldü!

Manisa'da meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılara yardım etmek isteyen bir kişi ise aracın çarpması üzerine hayatını kaybetti

Kaza Manisa'nın Köprübaşı İlçesi'nde dün saat 19.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 45 yaşındaki Harun Toprak yönetimindeki otomobil, 77 yaşındaki Hasan Başkaya'ınn kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 42 yaşındaki Sevim Toprak hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi de yaralandı. Traktörün sürücüsü, kazanın ardından yardım etmek için harekete geçti. Ancak traktörün sürücüsü Hasan Başkaya, plakası henüz belirlenemeye bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Başkaya'ya çarpan araç ise hemen olay yerinden uzaklaştı.





Kazaya şahit olanlar ise durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Harun Toprak, 13 yaşındaki Melih Toprak ve 11 yaşındaki Semih Toprak'ı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan baba Harun Toprak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Harun Toprak ve ailesinin akraba ziyaretinden döndüğü ve Toprak'ın Köprübaşı Belediyesinde çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

